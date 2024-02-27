الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إعلام عبرى: حماس ترفض حاليا شروط إسرائيل للهدنة

حماس
حماس

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الاثنين، أن حركة حماس ترفض حاليا إطار صفقة التهدئة المتفق عليها في باريس.

وخلصت المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بشأن الهدنة في غزة، إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق "حماس" سراح رهائن ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويقترح الإطار الذي تم تقديمه إلى الإسرائيليين أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن اتفاق التهدئة الجديد ينص على تبادل 40 محتجزا إسرائيليا مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، مضيفة أن الهدنة في غزة ستمتد لمدة شهر ونصف.

وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من الآن.

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