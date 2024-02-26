الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس تحمل إدارة بايدن مسئولية وفاة الطيار الأمريكى بسبب الانحياز للاحتلال

جريدة الدستور

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم الاثنين، عن تعازيها وتضامنها الكامل مع عائلة وأصدقاء الطيار الأمريكي آرون بوشنل، معتبرة أنه خلّد اسمه كمدافع عن القيم الانسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة.

وشبهت حماس، الطيار الأمريكي بالناشطة الأمريكية راشيل كوري التي سحقتها جرافة صهيونية في رفح في عام 2003، مضيفة: "وهي نفس المدينة التي دفع بوشنل حياته ثمنًا للضغط على حكومة بلاده لمنع الجيش الصهيوني المجرم من الهجوم عليها واقتراف مجازر وانتهاكات فيها".

كما حملت حماس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار في الجيش الأمريكي آرون بوشنل، بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني النازي في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، قائلة: "حيث دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة".

تابع البيان: "إن الحادث المأساوي الذي أفقد الطيار بوشنل حياته هو تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعب الأمريكي الرافض لسياسة بلاده التي تسهم في قتل وإبادة شعبنا، والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية، عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة".

حركة المقاومة الفلسطينية حماس الشعب الفلسطيني الطيار الأمريكي القيم الإنسانية الأمريكية راشيل كوري

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