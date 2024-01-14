الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو عبيدة: أخرجنا 1000 آلية عسكرية صهيونية من الخدمة

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، أن معركة طوفان الأقصى مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال في كلمة مصورة إن طوفان الأقصي صرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجًا كيف للكف أن تناطح المخرز.

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وأشار أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب ضد الشعب الفلسطيني خلال 100 يوم جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

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وتابع أبو عبيدة: "أخرجنا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم من العدوان".

وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، أنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة "M75"، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

أبو عبيدة طوفان الأقصى الشعب الفلسطيني آلية عسكرية صهيونية الاحتلال

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