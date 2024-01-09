الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

أبوعبيدة: مجاهدو "القسام" تمكنوا من تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام- الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"- إن  مجاهدي "القسام" تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف أبوعبيدة في بيان صحفي: "وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر، إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص".

وأردف: "كما تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900"، كما استولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون"، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية، والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".

أبو عبيدة القسام كتائب القسام المقاومة الفلسطينية الأسلحة الرشاشة القوات الصهيونية

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