حسين هريدى: أحداث 7 أكتوبر ليست إرهابًا وإنما مقاومة وطنية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضاء على حماس هدف لن تستطيع إسرائيل تحقيقه، حيث إن المقاومة لن تتوقف عن عملها البطولي تحت أي ضغط، لذا بالرغم من العمليات العسكرية، التي يقوم بها الاحتلال بشكل مكثف إلا أن المقاومة مستمرة في تأدية عملها.

أحداث 7 أكتوبر

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن ما حدث في 7 أكتوبر كان نتيجة حتمية لأعمال الصهيونية في القطاع، حيث إنه كان هناك استمرار حركة التوسع في الاستيطان، واستمرار الاحتلال الجائر على دولة فلسطين، لذا قامت المقاومة بصفع الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر.

استمرار المقاومة

وأضاف في حديثه، أن ما حدث في 7 أكتوبر ليس إرهابا وإنما مقاومة وطنية كان يجب القيام بها للتخلص من هذا الاحتلال الغشيم.

وأشار إلى أن هناك إجماعا على أن حكومة نتنياهو هي أكثر الحكومات اليمنية تطرفًا، حيث ما يحدث في فلسطين الآن غير مسبوق من قبل.