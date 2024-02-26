عفت نصار: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة لوضع روشتة اقتصادية شاملة (فيديو)

قالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني الذي يجمع بين مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية، دخل مرحلة متقدمة تهدف إلى صياغة روشتة اقتصادية تعالج التحديات الراهنة وتحقق التنمية المستدامة.

وأضافت نصار، في حديثها لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أن الحوار الوطني يشهد مشاركة فاعلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، مشيرة إلى أن الجلسات الاقتصادية المتخصصة التي انطلقت مؤخرا تناقش موضوعات مهمة مثل السياسة المالية والنقدية والمشروعات الكبرى والأولويات الاستثمارية.

وتابعت، أن الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى توصيات عملية وملموسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة النمو والتنافسية والاستقرار والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة في ظل التقلبات العالمية والإقليمية والمحلية، مثل تذبذب أسعار الصرف والمضاربات والتضخم والبطالة، مؤكدة أن هذه التحديات تتطلب إعادة النظر في السياسات والإجراءات والمؤسسات الاقتصادية.

واختتمت: "نحن بحاجة إلى إدارة اقتصادية فعالة ومسئولة تقوم بإعادة ترتيب الأولويات والموارد والبرامج والمشروعات الاقتصادية، ونحن بحاجة أيضا إلى جهات مستقلة ومختصة تتولى تنفيذ ومتابعة وتقييم هذه المشروعات، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها".