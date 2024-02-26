حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل".