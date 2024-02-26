الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل في القاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل".

النيابة العامة حبس سرقة الهواتف المحمولة مديرية امن القاهرة ,الدستور حوادث

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