الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر الرقمية

مصر الرقمية
مصر الرقمية

يبحث الكثيرون عن رابط بوابة مصر الرقمية ، التي تُتيح تنفيذ العديد من الخدمات بكل سهولة بعد الاعتماد على التحول الرقمي كركيزة لرؤية مصر 2030.

ويقدم “الدستور” في التقرير التالي رابط بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

رابط بوابة مصر الرقمية 2024

يمكن الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

أبرز الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى 

ضم أفراد أسرتى

الاستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط

خدمات التوثيق

استعلام عن سريان محرر مُميكن

تُمكّنك هذه الخدمة الموفرة من مصر الرقمية بالاستعلام عن (سريان او انتهاء) أى محرر مميكن اذا كنت طرفاً من أطراف المحرر أو لا

تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

يمكّنك هذا التوكيل العام في القضايا للوكيل (المحامي في هذه الحالة) برفع كافة القضايا بالنيابة عن صاحب التوكيل والدفاع عنه في القضايا المرفوعة ضده أو منه والنيابة عنه في كثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين

تحرير إقرار بالشطب (بنفسه)

تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

تحرير إقرار رسمى (بنفسه)

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

تحرير توكيل عام رسمى (بنفسه)

يمكّنك هذا التوكيل من القيام باعمال التصرف (البيع.. الشراء.. الخ..) وتوكيل الساده المحامين وأعمال الإداره

تحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام) (بنفسه)

يمكّنك التوكيل الرسمي الشامل للوكيل (المحامي في هذه الحالة) من إبرام التصرفات القانونية نيابة عن صاحب التوكيل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والإيداع وكذلك كافة الجهات الحكومية.

تحرير توكيل فى الأمور الزوجية (بنفسه)

يمكّنك توكيل الأمور الزوجية للوكيل (المحامي في هذه الحالة) بالنيابة عن صاحب التوكيل في الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق. برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح او استلام الأوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل او عليه.

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بوابة مصر الرقمية رؤية مصر مصر إصدار بدل تالف ضم أفراد أسرتى

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