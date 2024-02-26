"البحوث الإسلامية" يلتقى وفدًا من جامعة السلطان الشريف على الإسلامية بسلطنة بروناى

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، بمكتبه اليوم، الدكتور الحاج نور عرفان بن الحاج زينل رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في الكثير من المجالات، ومنها: التبادل العلمي والبحثي، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك من مجالات التعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر سواء في العملية التعليمية أو نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامي.

وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، ومؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومكانة سلطنة بروناي دار السلام لدى الأزهر بجميع منسوبيه، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

تناول اللقاء أوجه التعاون العلمي، والدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر الشريف للجامعات والمعاهد العلمية في الخارج، من خلال الإصدارات العلمية التي صدرت عن قطاعات الأزهر المختلفة، والتعاون في مجال التدريب من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وكذلك التعاون في مجال مراجعة المصحف الشريف من خلال لجنة مراجعة المصحف بالأزهر.

من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف علميًا ودعويًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.