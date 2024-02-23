الجمعة 23 فبراير 2024
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الدين لله

"البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد سنغافورى سبل التعاون فى مجال تدريب الأئمة والدعاة

د. نظير عياد
د. نظير عياد

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، بمكتبه أمس الدكتور البكري أحمد، نائب رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة ما يتعلق بالطلاب الوافدين، وتدريب الأئمة والدعاة.

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"البحوث الإسلامية" للطلاب الوافدين: تحديد الهدف من أولى الأمور التى ينبغى العناية بها

في بداية اللقاء، رحب الأمين العام بالوفد، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف، ومؤكدًا على أهمية العلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة سنغافورة؛ كما ينطلق هذا التعاون المشترك في المجالات المختلفة من دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأكد الأمين العام أن الدولة والأزهر الشريف يبذلان العديد من الجهود في دعم الطلاب الوافدين وتقديم عناية خاصة لهم ورعاية علمية وثقافية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، مشيرًا إلى الدور الفعَّال للأزهر الشريف في تدريب الأئمة والدعاة والمفتين من مختلف دول العالم من خلال برامج تدريبية متخصصة، واستعداد الأزهر الشريف في التعاون في مجال تدريب الأئمة والدعاة من دولة سنغافورة. 

وناقش اللقاء أحوال الطلاب السنغافوريين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر من خلال إمكانية زيادة عدد المنح، وافتتاح مراكز تعليمية لتعليم اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وإمكانية زيادة عدد المبعوثين من مدرسين أو وعاظ، إضافة إلى إمداد المجلس بالإصدارات العلمية التي صدرت عن قطاعات الأزهر المختلفة.

من جهته، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابهم بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد المجلس الإسلامي السنغافوري

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