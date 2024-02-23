الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول الأزهري للابتدائية والإعدادية لطلاب الخارج

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م).

txt

الأزهر يُدين الفيتو الأمريكى الرافض لوقف العدوان الصهيونى على غزة

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏"أبنائنا في الخارج" 426 طالبًا، حضر منهم 419 طالبًا، وتخلف عن الحضور 7 طلاب، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.4%). وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏"أبنائنا في الخارج" (308) طلاب، حضر منهم (291) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (17) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (94.4%).‏

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لجميع سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لـ «أبناؤنا في الخارج»، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الابتدائية (1905) طلاب، حضر منهم (1877) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (28) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.5%).

وجاء إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الإعدادية (995) طالب، حضر منهم (963) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (32) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (96.8%).‏ وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية في القسمين العلمي والأدبي (393) طالبًا، حضر منهم (374) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (19) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%)، ليبلغ بذلك إجمالي من تقدموا للامتحانات من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏(3293) طالبًا، حضر منهم (3214) طالبًا، وتخلف عن الحضور (79) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%).‏

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذ جمال بسيوني، مدير إدارة شؤون الامتحانات. ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي:
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=292

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أبناؤنا في الخارج

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره