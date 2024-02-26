الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مئات الصحفيين يشيعون زميلهم أحمد شوقي العطار إلى مثواه الأخير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك عدد كبير من الصحفيين في وداع زميلهم أحمد شوقي العطار، وأداء صلاة الجنازة عليه من مسجد مصطفى محمود، وتقديم واجب العزاء لأسرته، وكان من أبرزهم أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين.

أعضاء إدارة الصحفيين يشيعون جنازة العطار

وحرص محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، ومحمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، وهشام يونس رئيس لجنة القيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب، على حضور صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد. 

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، الصحفي أحمد شوقي العطار، والذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح سابقًا، وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

رحيل مفاجئ وصدمة في الأوساط الصحفية

كان "العطار" قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، ورغم تحسن حالته الصحية، غادر المستشفى وبشكل مفاجئ تدهورت حالته في الساعات الأخيرة ليفارق الحياة.

وعبر عدد كبير من الصحفيين عن حزنهم العميق لوفاة الراحل، حيث نشروا تعازيهم ومواساتهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وحصد "العطار" العديد من الجوائز الدولية التقديرية، ولم يكتفِ بتلك الإنجازات، بل استمر في تقديم إسهاماته في ميدان الصحافة بكل إخلاص شكّلت تجربته الناجحة في تأسيس منصة أوزون، المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، محطًا هاما في مساره المهني، حيث تولى رئاسة تحريرها كما تقلد دور المستشار لدى المركز الدولي للصحفيين في واشنطن ICFJ، بعد أن نال نجاحات عديدة على مدار مسيرته يشمل هذا الإنجاز البارز جوائز عالمية، منها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية عام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية في عام 2016، وجائزة الصحافة المصرية في الأعوام 2015 و2020.

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أحمد شوقي العطار مسجد مصطفى محمود واجب العزاء وكيل نقابة الصحفيين الأوساط الصحفية

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