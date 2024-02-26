بدء جلسة النطق بالحكم على متهم بقتل أحد أقاربه في المنيا

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات المنيا، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 31865 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1610 لسنة2023 كلي شمال المنيا، المتهم فيها عامل بقتل أحد أقاربه أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين والد المتهم وآخرين.

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، في أغسطس الماضي، بوقوع مشاجرة بقرية جلال الشرقية، بين مواطنين، بسبب خلافات الجوار.

انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف، وتبين مقتل "ع. ر. ع" 33 سنة، عامل، ومقيم بالقرية، متأثرًا بجرح بالرأس وكسر بالجمجمة، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أحد أقاربه وآخرين، واتهم "ع. س. م" 34 سنة، عامل، بقتل أحد أقارب المجني عليه.