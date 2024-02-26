نائب محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بحدائق القبة

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع.



وتابع نائب محافظ القاهرة أعمال النظافة والتطوير الجارية بميدان الحدائق بنطاق حي حدائق القبة ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

وأكد "فوزي" متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير في كافة الأحياء من أجل إظهار الشكل الجمالي والحضاري الشوارع والميادين ولتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد شدد على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.



وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وفي هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم في غير الغرض المخصص له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.



وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين لقيامهما بانتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن، مع التزوير في الدفاتر للتلاعب فى حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

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