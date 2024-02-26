الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ410 آلاف و700 منذ بداية الحرب

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 410 آلاف و700 جندي، بينهم 880 جنديا لقوا حتفهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية  في بيان لها، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،إن القوات الأوكرانية دمرت 6555 دبابة، منها 13 دبابة أمس الأحد فقط، و12478 مركبة قتالية مدرعة و9993 نظام مدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و686 من أنظمة الدفاع الجوي.

 أوكرانيا تعلن 340 طائرة و325 مروحية و7707 طائرات مسيرة

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 340 طائرة، و325 مروحية، و7707 طائرات مسيرة، و1910 صواريخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13037 من المركبات وخزانات الوقود، و1580 من وحدات المعدات الخاصة.

 

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض تقريرًا مصورًا عن تعزيز روسيا مواقعها العسكرية بأوكرانيا

روسيا تعلن تدمير مستودع ذخيرة ميدانية تابعة للجيش الأوكراني

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، إن وحدات المجموعة دمرت 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة ميدانية تابعة للجيش الأوكراني في جنوب دونيتسك.

وأضاف المسؤول العسكري نفذت نيران الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجمات على معاقل ومجموعات أفراد لواء المشاة الميكانيكي رقم 58، واللواء الميكانيكي رقم 72، وألوية الدفاع الإقليمي 102 و108 و128 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من أوروزاينوي، ونوفودونتسكوي، وأوجليدار، وستارومايورسكوي، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف تم تدمير 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة الميدانية.

وأضاف جوردييف أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في تلك المنطقة بلغ دبابتين وثلاث مركبات مدرعة ومركبة قتالية من طراز "جراد" الراجمة للصواريخ ومحطة حرب إلكترونية وطائرتين مسيرتين وسبع وحدات من معدات السيارات.

الجيش الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية نيران الطيران تدمير حدات المعدات

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