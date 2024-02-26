نتنياهو: سنهزم حماس خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس ستتعرض للهزيمة في غضون أسابيع ما إن يبدأ الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أنه بمجرد أن تبدأ إسرائيل عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من نهايتها، وليس أشهرا، أسابيع فقط على نهايتها، بحسب ما ذكر لحوار مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يضغط من أجل بدء الهجوم، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأخير وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الجاري التفاوض بشأنهما حاليا.

تدمير حماس وإطلاق سراح المحتجزين

وأضاف نتنياهو في برنامج (فيس ذي نايشن) أن النصر الكامل مهم لتحقيق هدف الحرب المتمثل في تدمير حماس وإطلاق سراح المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا.

وأضاف نتنياهو: في حال إذا ما توصلنا إلى اتفاق، فسوف يجري تأجيله إلى حد ما، ولكنه سوف يحدث. إذا لم نتوصل لإتفاق، فسنقوم بذلك على أي حال. يجب القيام به. لأن النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد. ليس بعد أشهر، بل على بعد أسابيع بمجرد البدء في العملية.

الهجوم المزمع على رفح

وتعرض الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح، التي يكتظ بها نحو 5. 1 مليون فلسطيني ويعيشون في ظروف بائسة، لانتقادات دولية شديدة، وتكتظ رفح باللاجئين الذين فروا من القتال في أجزاء أخرى من القطاع الساحلي.

لكن نتنياهو مصمم على مواصلة الهجوم في رفح، ولطالما شدد على أنه سيكون من المستحيل تحقيق هدفه الحربي المتمثل في القضاء على حماس.