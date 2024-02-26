كيف تحمي نفسك من مخاطر التعرض للإصابة بالنوبات القلبية؟

تحدث النوبات القلبية غالبًا عندما لا يتلقى القلب كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، أحد الأسباب الشائعة للنوبة القلبية هو مرض الشريان التاجي - وهو حالة قلبية تتطور عندما تصبح الشرايين التاجية (الأوعية التي تزود قلبك بالدم) ضيقة بسبب تراكم مادة شمعية تسمى البلاك، وبمرور الوقت، يمكن أن تسبب الأوعية الدموية الضيقة ألمًا في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو انسدادًا قد يسبب نوبة قلبية.

يمكن أن تنجم النوبات القلبية التي لا تنتج عن مرض الشريان التاجي عن حالات أخرى تؤثر على القلب، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية إذا كنت تعيش مع أي مما يلي:

اللويحات الصغيرة: تراكم اللويحات على جدران الشرايين (الأوعية الدموية) يمكن أن يؤدي إلى جلطات الدم وإعاقة تدفق الدم.

تشنجات الشريان التاجي: في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الشريان التاجي لتضيق مفاجئ وشديد، مما قد يمنع تدفق الدم.

جلطات الدم: تُعرف باسم انسداد الشريان التاجي، ويحدث هذا عندما تتشكل جلطة دموية في مكان آخر من الجسم وتنتقل إلى الشريان التاجي، مما يسبب انسدادًا.

تسلخ الشريان: في بعض الأحيان، يمكن أن تتمزق الطبقات الداخلية للشريان التاجي، مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية يمكن أن تمنع تدفق الدم.

فرص إصابتك بأمراض القلب أو الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن تزيد إذا كان لديك تاريخ عائلي من مشاكل القلب والأوعية الدموية،إذا كان أفراد عائلتك المباشرون، مثل والديك أو إخوتك، يعانون من مشاكل في القلب، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بها أيضًا، على سبيل المثال، إذا كان إخوتك يعانون من مشاكل في القلب، فإن خطر تعرضك لمشاكل مماثلة يمكن أن يزيد بنسبة 40٪ تقريبًا، إذا أصيب والديك بمشاكل في القلب في سن مبكرة، فإن خطر إصابتك بنوبة قلبية يمكن أن يقفز بنسبة 60٪ إلى 75٪.

كيفية تقليل المخاطر؟

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمراقبة ومنع خطر الإصابة بنوبة قلبية. يتضمن ذلك إجراء اختبارات وفحوصات منتظمة، وإجراء تعديلات على بعض عوامل نمط الحياة، وأحيانًا سؤال مقدم الخدمة عن طرق الطب التكميلي.

الاختبارات والفحوصات

من المهم إجراء فحوصات بدنية منتظمة أو سنوية مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتعرف على حالتك الصحية العامة.