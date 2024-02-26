5 مصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح

أصيب 5 أشخاص صباح اليوم الاثنين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى في أطفيح، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.