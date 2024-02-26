الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى يعترف بتكبد أوكرانيا خسائر فادحة ويحذر من تأخر وصول الدعم الأمريكى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة “CNN”، أمس الأحد، بأن 'الملايين' قد يموتون في حرب أوكرانيا مع روسيا إذا لم يوافق المشرعون الأمريكيون على طلب الرئيس جو بايدن مساعدة بقيمة 60 مليار دولار لكييف.

وردا على سؤال من كايتلان كولينز من “سي إن إن”، حول ادعاء السيناتور الأمريكي جيه دي فانس بأن نتيجة الحرب لن تتغير حتى لو تلقت أوكرانيا الأموال، قال زيلينسكي إنه غير متأكد من أن فانس 'يفهم ما يجري هنا'.

وأضاف: فهم الأمر يعني أن تأتي إلى خط المواجهة لترى ما يجري، وتتحدث مع الناس، ثم تذهب إلى المدنيين لفهم ما الذي (سيحدث) لهم بدون هذا الدعم، وسوف يفهم أن الملايين سوف يُقتلون“إنها حقيقة”، وفقا لتعبير زيلينسكي

وتابع: 'بالطبع هو لا يفهم، بارك الله فيكم، ليست هناك حرب على أراضيكم'.

وجاء تحذير زيلينسكي بعد ساعات فقط من اعتراف الزعيم الأوكراني بخسائر القوات، قائلا إن حوالي 31 ألف جندي أوكراني قتلوا حتى الآن في الصراع، وذلك خلال مؤتمر في كييف.

وفي كلمته أمام المؤتمر، شكك زيلينسكي في المزاعم الروسية بشأن أعداد أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بالضحايا الأوكرانيين.

 وأضاف أن “عشرات الآلاف” من المدنيين لقوا حتفهم في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

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