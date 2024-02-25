"القاهرة للدراسات": الدولة تخفف عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية

قال د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تعمل للتخفيف على كاهل المواطنين بتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه تم توفير منافذ كثيرة جدًا في مختلف المحافظات لبيع السلع.

أضاف عبد المنعم في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز":"هناك مبادرة أهلا رمضان والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الزراعة والكثير من المنافذ المنتشرة في محافظات مصر والهدف منها تقديم البضائع والسلع خصوصًا السلع الاستراتيجية التي يحتاجها كل بيت في مصر خلال شهر رمضان بأسعار معقولة".

أشار إلى أن تلك المنافذ بها تخفيضات من 20 إلى 35% عن السعر في المحلات الأخرى في الأسواق، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد دعمًا تقدمه الدولة للمواطنين حيث توفر السلعة وبسعر مناسب وأفضل من سعر السوق.

وتابع "مبادرة أهلاً رمضان بدأت قبل الشهر الكريم بمحو شهر تقريبًا، وكانت فرصة جيدة جدًا لأن يوفر العديد من المصريين احتياجاتهم من المنافذ المنتشرة" مؤكدًا أن المنافذ متوفر بها جميع السلع التي يحتاجها كل بيت".