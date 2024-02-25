«Off Season».. بوابة الدماء الجديدة للسباق الرمضانى

أثْرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عالم الفن بعدد من المسلسلات خارج الموسم الرمضانى المعتاد، وعرضتها على القنوات المتنوعة ومنصة «واتش إت» فى أوقات مختلفة، لتصبح هذه الأعمال التى يُطلق عليها الـ«Off Season» نافذة جديدة، لضخ دماء جديدة من الفنانين الشباب، الذين تحولوا من خلالها إلى نجوم.

ومنذ سبتمبر الماضى، بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عرض أعمال «خارج الموسم»، عبر المنصة الرقمية «واتش إت»، أتاحت عبرها البطولة المطلقة للفنان الشاب عصام عمر، من خلال مسلسل «بالطو»، الذى حقق وقت عرضه نجاحًا كبيرًا.

وساعد «بالطو» جميع الشباب الذين عملوا فيه على حجز أماكن متميزة على الساحة الفنية، وعلى رأسهم عصام عمر، الذى استمر فى بطولة عدد من الأعمال الفنية بعدها، من بينها مسلسل «مسار إجبارى»، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

وأسهم نجاح مسلسل «بالطو» فى إنتاج كثير من الأعمال الفنية المعتمدة على الأبطال الشباب، من بينها مسلسل «حالة خاصة»، الذى أتاح فرصة البطولة لأول مرة للفنان الشاب طه دسوقى، والذى ظهر فيه بدور متميز ومختلف عن الأدوار الكوميدية التى سبق له تقديمها، كما أتاح أيضًا الفرصة أمام المخرج الشاب عبدالعزيز النجار ليقدم أول أعماله الدرامية، التى دارت قصته حول مرضى «التوحُّد»، وحقق نجاحًا ساحقًا وقت عرضه.

وفى إطار السياسة نفسها، قُدم الجزء الثانى من مسلسل «وبينا ميعاد»، الذى أتاح الفرصة لظهور كثير من النجوم الشباب، ومن بينهم آية سليم وأميرة أديب وأسامة الهادى ويوسف الكداونى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، وتسنيم هانى ويوسف إبراهيم. كما عززت مسلسلات «خارج الموسم» من وجود الفنان حاتم صلاح، الذى لعب دور البطولة لأول مرة فى مسلسل «على باب العمارة»، بمشاركة آية سماحة، التى قدمت دور «نوسة» الشهيرة بـ«خدمدم»، بالإضافة إلى كونه التجربة الأولى لمخرج العمل خيرى سالم، ومؤلفه مصطفى حمدى.

وأكد الفنان وليد فواز، من خلال هذه النوعية من المسلسلات، تميز موهبته بعدما حصل على مساحة كبيرة فى مسلسل «صوت وصورة»، الذى عرض منذ شهرين عبر شاشات قنوات «المتحدة»، ليعود من خلاله بقوة إلى جمهوره، ويشارك فى مسلسلى «حق عرب» و«جودر» فى رمضان المقبل، بالإضافة إلى أن المسلسل قدم الفنانة الطفلة لافيينا نادر، التى لاقت إشادات واسعة من قِبل الجمهور والنقاد.

وكان لمسلسل «٥٥ مشكلة حب» النصيب الأكبر من تقديم النجوم الشباب، ومن بينهم الفنان الشاب محمود ياسين «جونيور»، والفنانة الشابة نور إيهاب، اللذان ظهرا فى حكاية «عيشها بفرحة»، لينطلقا بعدها إلى الأعمال الرمضانية.