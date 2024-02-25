خبير: صفقة "رأس الحكمة" شراكة استثمارية وليست بيعًا للأصول

وجّه د.يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار الشكر والتقدير والتحية للقيادة السياسية في مصر والإمارات، والحكومة المصرية الذي عمل ليلًا ونهارًا لإتمام صفقة مشروع تنمية رأس الحكمة.

وقال الشرقاوي، في مداخلة لـ"إكسترا نيوز" إن مشروع تنمية رأس الحكمة غير مسبوق في التاريخ في مجال الاستثمار المباشر بمصر، متابعًا: "150 مليار دولار نفقات استثمارية طوال مدة المشروع منهم 35 مليار دولار دفعة مقدمة"، مؤكدًا أن هذا شيء غير مسبوق ونجاح كبير لمستقبل الاقتصاد المصري.

خبير استثمار: صفقة رأس الحكمة شراكة استثمارية وليست بيعًا للأصول

أضاف أن هذا المشروع هو شراكة استثمارية وليس بيعًا للأصول، متابعًا: "رأس الحكمة قطعة أرض موجودة على أرض مصرية سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية بين مطور عالمي كبير، وهي شركة أبوظبي للتنمية القابضة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه الشركة ستنشأ مدينة متكاملة على مساحة تقترب من 41 ألف فدانًا".

وتابع "عملية البيع المباشر لأصول الدولة غير موجودة على الإطلاق في تلك الصفقة"، لافتًا إلى أن المشروع سيعمل على تنمية 171 مليون كليو متر مربع، وهناك مدينة جديدة سيطلق عليها رأس الحكمة الجديدة.