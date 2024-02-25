الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كيف يجني الاقتصاد المصري ثمار تنفيذ مشروع رأس الحكمة؟

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

كشف عدد من المستثمرين أن مشروع "رأس الحكمة" شهادة نجاح للحكومة في جذب الاستثمارات العالمية لمصر، حيث إن المتوقع جذب نحو 200 مليار دولار استثمارات جديدة لإنشاء مدينة عالمية متكاملة في المنطقة التي بدورها يتوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل جديدة، مؤكدًا أن ضخ هذه الاستثمارات ستحتل الامارات المرتبة الأولي كاكبر مستثمر اجنبي في مصر.

وأكدوا أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات تشهد ازهي عصورها في عهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد حيث أن الدولتين بينهما شراكة كبيرة في النهوض بالبلدبن وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن الاقتصاد المصري سيجني ثمار عديدة من إنشاء مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي مشيرا إلي أن المشروع يكون أكبر مدينة سياحية عالمية متكاملة ستوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري وستفتح فرص واعدة أمام الشركات المصرية حيث أن المتوقع جذب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار دولار علي مدار مراحل التنفيذ وتحتاج الي مواد بناء مما سيؤدي إلي تشغيل 90 صنعة وتوفير آلاف فرص العمل للعمالة اليومية.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلي أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات تشهد ازهي عصورها في عهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات موضحا أن الصفقة الاستثمارية تمثل اكبر مشروع استثماري في المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتفتح الآفاق لتعاون جديد مع الدول الخليج.

في السياق، قال د.محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإمارات يعتبر أحد أضخم الإنجازات الجديدة للقيادة السياسية والحكومة المصرية فى دعم الاقتصاد المصرى فى تلك الظروف الصعبة.

وأكد سعد الدين أن فلسفة إقامة هذا المشروع العملاق تقوم على تحقيق القيمة المضافة الحقيقة والمباشرة للإقتصاد المصرى فى جذب العملة الأجنبية الصعبة فى كافة مراحل المشروع الأمر الذى أحدث توازنًا حقيقا فى الاقتصاد المصرى وهذا هو النجاح الحقيقى الذى يجب أن تٌحققه الصفقات الاستثمارية فى المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة أن هذا المشروع العملاق الذى نجحت فيه الدولة المصرية بإقتدار فى تلبية متطلبات البلاد من الموارد الدولارية اللازمة فى كافة مراحله يؤكد جاذبية المناخ المصرى للإستثمارات الأجنبية المباشرة وسيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية، إضافة إلى القضاء على السوق الموازية للدولار ودعم استقرار الاقتصاد المصرى.

وطالب سعد الدين أن يمثل هذا المشروع نموذجا للفكرة الاقتصادى والإستثماري للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة فى حسن استغلال المناطق والموارد المصرية حيث تمتلك مصر فرص واعدة فى مناطقها الإستراتيجية خاصة من مناطق السلوم إلى مدينة رفح ومن رفح إلى شلاتين مناطق جذب قوية للإستثمار والسياحة بتحويلها من مناطق صحراوية إلى فرص واعدة تساهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن مصر هى المستفيد الأكبر من هذه المشروعات الكبرى بشرط القضاء على البيروقراطية وتحكيم سياسة المنافع المتبادلة بين الدولة والمستثمرين بعيدًا عن الموظفين الذين يقومون بتعطيل المراكب السائرة، مشيدًا بدور القيادة السياسية الحكيم فى الإنتباه لذلك والتدخل المباشر لإنقاذ الاقتصاد المصرى بقرارات قوية.

تابع سيوفر مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل واستقطاب متوقع لأكثر من 8 ملايين سائح وزيادة نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

المستثمرين مشروع رأس الحكمة شهادة نجاح الاستثمارات العالمية مصر ٢٠٠ مليار دولار استثمارات جديدة إنشاء مدينة عالمية الإمارات رئيس اتحاد المستثمرين العرب

مواد متعلقة

انعكاسات إيجابية غير مسبوقة لمشروع تنمية رأس الحكمة.. وإحداث نقلة حضاريّة

الأكثر قراءة

بشائر الخير.. "المركزي" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

شعبة الذهب والمجوهرات: الذهب خسر 30% من قيمته.. وتوافر "الدولار" السبب

عامل قمامة بالإسكندرية يكشف كواليس رد مبلغ مالي لصاحبه: "صليت العصر وطلعت لاقيته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم