الأحد 25 فبراير 2024
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"المنشاوي" والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يفتتحان معرض المشروعات البيئية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، معرض المشروعات البيئية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي"التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية التحديات والحلول"؛ اليوم الأحد ٢٥ فبراير؛ والمنعقد.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


جامعة أسيوط تنظم معارض لمشروعات بيئية


حضر افتتاح المعرض، الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سيد رئيس جامعة سوهاج الأسبق،  والدكتور أحمد حمزه مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، والأستاذ شوكت صابر أمين الجامعة؛ ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتخصصين، والباحثين، والطلاب، والمهتمين بقضايا البيئة فى الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.


وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن استراتيجيه جامعه اسيوط تركز على محور البيئة، بوصفه محورا جوهريا في خطتها الاستراتيجيه، ترسيخا لدور الجامعه في العديد من محاور التنميه، مشيرًا أن معرض المشروعات البيئية شهد مشاركة كثيفة لبوسترات وأشغال فنية ومجسمات توضح أهم المشروعات البحثية الهادفة إلى التعريف بأفكار متنوعة للحفاظ على البيئة، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية؛ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم، إلى أن المعرض قدم مجموعة متميزة من المشروعات البحثية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة عدد من الكليات، منها: كلية الزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والهندسة، والفنون الجميلة، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، فضلًا عن مجموعة من براءات الاختراع التي قدمها أعضاء هيئة التدريس، للتأكيد على فكرة الإستدامة في المجتمع، وتحقيق أهدافها.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
1000091727
1000091727
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمود محي الدين للأمين العام للأمم المتحدة معرض المشروعات البيئية للتنمية والبيئة في الوطن العربي التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

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