محافظ أسيوط: مواصلة الفعاليات والأنشطة لتوعية المزارعين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة مديرية الزراعة تنفيذ الفعاليات والأنشطة المقررة وفقًا للخطة المقررة في مختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينهم الفلاحون والمزارعين باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في تذليل العقبات والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة مع والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تسهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وهو جزء من الأمن القومي المصري.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الدور المهم لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كل القضايا التي تهمهم، فضلًا عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والحفاظ على المياه، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

جهود مديرية الزراعة

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة لمديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وتحديدًا توعية الفلاحين والمزراعين في القرى والنجوع المختلفة وحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات، فضلًا عن الإجراءات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم، خاصة أن مديرية الزراعة تقوم بتفقد ومتابعة زراعات "الكراوية" والتنبيه على المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية، فضلًا عن استخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية وذلك بهدف الحصول على أعلى إنتاجية وفقًا لأحدث الطرق.

وأوضح إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية بكل أنواعها دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية عقب رصد المخالفة مباشرة دون تقاعس أو تهاون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كـ(إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها)، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.