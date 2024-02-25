الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة الفعاليات والأنشطة لتوعية المزارعين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة مديرية الزراعة تنفيذ الفعاليات والأنشطة المقررة وفقًا للخطة المقررة في مختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينهم الفلاحون والمزارعين باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في تذليل العقبات والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة مع والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تسهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وهو جزء من الأمن القومي المصري.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الدور المهم لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كل القضايا التي تهمهم، فضلًا عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والحفاظ على المياه، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

 

جهود مديرية الزراعة

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة لمديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وتحديدًا توعية الفلاحين والمزراعين في القرى والنجوع المختلفة وحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات، فضلًا عن الإجراءات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم، خاصة أن مديرية الزراعة تقوم بتفقد ومتابعة زراعات "الكراوية" والتنبيه على المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية، فضلًا عن استخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية وذلك بهدف الحصول على أعلى إنتاجية وفقًا لأحدث الطرق.

وأوضح إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية بكل أنواعها دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية عقب رصد المخالفة مباشرة دون تقاعس أو تهاون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كـ(إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها)، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية الزراعة الفعاليات والأنشطة المقررة مسئولي الأمن الغذائي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

استعدادا لرصفه.. محافظ أسيوط: البدء في تمهيد طريق نجع حمادي بنطاق مركز صدفا

سكرتير مساعد أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد البقلى

"أسيوط" تنظم سلسلة ندوات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

حبس المتهم بقتل "طالب الدقهلية" 15 يوما على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم