رئيس مياه أسيوط: تفعيل خدمة الاستعلام عن الفاتورة لتقديم خدمات مميزة للعملاء

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، يرافقه اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية ديوان "2" بإدارة الموارد البشرية واستمع إليهم، لمعرفة احتياجاتهم عن قرب وتذليل أي عقبات تعترضهم.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أهمية حسن استقبال المواطنين طالبي الخدمة، والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتنسيق والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات والمعاملات المقدمة للمواطنين.

توفير كل الاحتياجات والمتطلبات

كما وجه الشرقاوي بتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات التى تساعد الإدارة في القيام بدورها على أكمل وجه، بما ينعكس على حسن سير العمل، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرا إلى إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية، وإمكانية التواصل مع الخط الساخن 125 وتسجيل القراءة الموجودة في العداد مع بداية كل شهر ميلادي حتى مرور أول عشرة أيام من نفس الشهر، وبالتالي التمكن من تحديد قيمة الفاتورة وعدد الأمتار المستهلكة، فضلا عن التخلص من مشكلات التراكمات للأمتار غير المحاسب عليها.

وأكد رئيس الشركة الاهتمام بالمظهر الخارجي طبقا للتعليمات وتهيئته بالشكل المناسب وكذا تجديد وتطوير في بعض الإدارات بالديوان كي تظهر بشكل لائق ومناسب.

يأتي هذا في إطار التفقدات والمتابعات الميدانية المستمرة التي تحرص عليها الشركة لتهيئة بيئة عمل لتقديم خدمات مميزة للعملاء.

هذا وكانت قد أعلنت في وقت سابق الشركة أن ثلاث محطات رفع صرف صحي بشبكاتها وهى محطة رفع وشبكة دير درنكة الممولة من المعونة الأمريكية للتنمية الدولية بمركز أسيوط، محطة رفع وشبكة الطوابية المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أبنوب، محطة رفع وشبكة جزير قاو بمركز البداري والمنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى.

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