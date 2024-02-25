قررت محكمة جنايات المنيا، الأحد، تأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 7161 لسنة 2023 مركز مطاي، والمقيدة برقم 904 لسنة 2023 كلي شمال المنيا والمتهم فيها «ر.ر- 36 سنة»، عامل، مقيم بقرية بردنوها بمركز مطاي شمال المنيا، بقتل زوجته ونجلته، لليوم الثاني من دور شهر ابريل المقبل.

تأجيل محاكمة قاتل زوجته وطفلته في المنيا لدور أبريل

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامى العام الأول، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم المحاكمة الجنائية، لأنه في 30 مارس 2023، قام بقتل المجني عليها زوجته «ن،.، ع»، مع سبق الإسرار مستخدما آلة حديدية (فأس)، بحجة سوء عشرتها معه نفورا منه وبغضا له فأحكم خطته بتكليف ابنته الآخرتين بالذهاب خارج المنزل للتسوق، وما أن انفرد بها والي جوارها انهال على رأسها ضربا بضربات قاسيات باستخدام الاداه (فأس«، وقام بقتل نجلته «س،.، م»، خشية افتضاح أمر جريمته موضوع الاتهام الأول.