الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازى داخل مخبز فى منشأة ناصر

تهشم عقار ومحل
تهشم عقار ومحل

 أصيب عامل في مخبز بلدي بمنشأة ناصر إثر انفجار في  أنبوبة غاز أدى إلى تهشم في واجهة العقار أعلى المخبز وتحطم جدار بمحل مجاور.

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازي داخل مخبز في منشأة ناصر

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بحدوث انفجار غازي داخل مخبز بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بفرق الإنقاذ بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

‏وتبين من الفحص حدوث انفجار في أنبوب الغاز داخل المخبز، ما تسبب في إصابة أحد العمال في القدم ونقل للمستشفى، وتهشم في واجهة العقار الذي يعلو المخبز، وكذلك تحطم جدار في محل مجاور للخبز.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس تهشم عقار مخبز في منشأة ناصر انفجار غازي

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