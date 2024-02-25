الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

كريم نيدفيد في المران
كريم نيدفيد في المران

 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.
وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.
وعاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي| كريم وليد يشارك في التدريبات الاستشفائية

شارك كريم وليد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعب تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما.
وكان «كريم» قد اشتكى من الآم بسيطة في عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما التي حسمها الفريق لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات.
وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول بالنادي الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر  الفريق الأول بالنادي الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي لاسيما بعد فوز يانج أفريكانز علي شباب بلوزداد الجزائري مساء أمس .

مران الأهلي كريم نيدفيد كولر بلدية المحلة الدوري

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