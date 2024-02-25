استمرار حبس 4 مسئولين وصاحب برج لتورطهم فى مخالفات بناء بالمنيا

جدد المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس 4 مسئولين بينهم مهندسون بإحدى الوحدات المحلية بمراكز شمال المنيا، ومدير عام بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وصاحب برج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهم في تحرير محاضر مخالفات بناء لأشخاص (كواحيل)، دون الملاك الحقيقيين لتلك المباني المخالفة.

وألقت مباحث الأموال العامة بالمنيا، الخميس الماضي، القبض على 5 مهندسين، بينهم سيدة، يعملون بقسم التنظيم بإحدى الوحدات المحلية بشمال المنيا، وصاحب عقار ومسئول بالجهاز التنفيذي، والتحفظ عليهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، وتحديد مدى تورطهم في مخالفات البناء، وتحرير محاضر لأسماء وهمية يطلق عليها (كواحيل)، لإقامة أبراج سكنية بالمدن.

يذكر أن المحامي العام بالمنيا، قد أصدر قرارًا الجمعة الماضي، بحبس المتهمين الأربعة وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة القصية.