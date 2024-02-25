الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

سعد الدين: مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي إنجاز جديد للقيادة السياسية

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإمارات يعتبر أحد أضخم الإنجازات الجديدة للقيادة السياسية والحكومة المصرية فى دعم الاقتصاد المصري في تلك الظروف الصعبة.

وأكد سعد الدين بأن فلسفة إقامة هذا المشروع العملاق تقوم على تحقيق القيمة المضافة الحقيقة والمباشرة للاقتصاد المصري في جذب العملة الأجنبية الصعبة في كافة مراحل المشروع الأمر الذي أحدث توازناً حقيقا في الاقتصاد المصري وهذا هو النجاح الحقيقي الذي يجب أن تٌحققه كافة الصفقات الاستثمارية في المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا المشروع العملاق الذي نجحت فيه الدولة المصرية باقتدار في تلبية متطلبات البلاد من الموارد الدولارية اللازمة في كافة مراحله يؤكد جاذبية المناخ المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للدولار ودعم استقرار الاقتصاد المصري.

على صعيد متصل طالب سعد الدين بأن يكون يمثل هذا المشروع نموذجا للفكر الاقتصادي والاستثماري للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة في حسن استغلال المناطق والموارد المصرية حيث تمتلك مصر فرص واعدة في مناطقها الاستراتيجية خاصة من مناطق السلوم إلى مدينة رفح ومن رفح إلى شلاتين مناطق جذب قوية للاستثمار والسياحة بتحويلها من مناطق صحراوية إلى فرص واعدة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.

وأوضح بأن مصر هي المستفيد الأكبر من هذه المشروعات الكبرى بشرط القضاء على البيروقراطية وتحكيم سياسة المنافع المتبادلة بين الدولة والمستثمرين بعيدا عن الموظفين الذين يقومون بتعطيل المراكب السائرة، مشيدا بدور القيادة السياسية الحكيم في الانتباه لذلك والتدخل المباشر لإنقاذ الاقتصاد المصري بقرارات قوية.

كما سيوفر مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل واستقطاب متوقع لأكثر من 8 ملايين سائح وزيادة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

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