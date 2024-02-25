الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ طالبة أنهت حياة حماتها بأسيوط

متهمة
متهمة

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة طالبة، بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة  إنهاء حياة حماتها في مشاجرة وقعت بينهم بسبب  خلافات أسرية بنزلة الملك بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

بداية  وقائع القضية رقم 9424 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغا إلى مركز الشرطة من الأهالي بقرية نزلة الملك بوفاة "سمسم. ك" في مشاجرة وقعت مع "نانسي. ن" طالبة " زوجة نجل المتوفية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى وقوع مشاجرة بين المتهمة وحماتها المجني عليه بسبب قيام الأخيرة بالتشاجر الدائم مع المتهمة.

وأشارت التحريات إلى أنه يوم الواقعة قامت المجني عليها بحمل سلاح أبيض من المطبخ وحاولت التعدي على المتهمة إلا أنها تلقت الضربة بيدها اليسرى وتمكنت المتهم من سحب السلاح الأبيض من يدها وتعدت على المجني عليها بضربها بذات السلاح حتى أودت بحياتها.

الدائرة التاسعة السجن المشدد مشاجرة مركز ساحل سليم المستشار خالد أحمد عبد الغفار

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