إحالة أوراق سائق للمفتي بتهمة قتل زوجته في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق سائق إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد القادم، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

صدر القراربرئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.

البداية ووفقًا لأوراق القضية التي حملت رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم «ع. ا» نجار مسلح وبين زوجته المجني عليها «ه. ع» ربة منزل، بسبب تواجده في المنزل بدون عمل، وليلة الحادث دعاها للفراش للحصول على حقوقه الشرعية كزوج إلا إنها امتنعت ما أثار حفيظته.

وأضافت التحريات: أن المجني عليها خرجت صباح يوم الواقعة، لتوصيل طفلتها الصغيرة إلى المدرسة، وفي تلك الأثناء بيت المتهم النية وعقد العزم على قتلها، وأخذت تلك الفكرة تراوده لمدة ساعتين أثناء تواجده بمفرده بالمسكن.

وبمجرد عودة المجنى عليها إلى المنزل وقامت بتغيير ملابسها واستلقت على السرير لتستريح، نشبت مشادة كلامية فيما بينهما، وعلى إثرها استل المتهم سلاح أبيض «سكين» كان يحتفظ بها داخل غرفتهما، وطعن المجني عليها برقبتها، وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها بآلة حادة «بنطة حديد» حتى استقرت برأسها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وتبين من التحريات أن المتهم غادر المنزل عقب ارتكاب الواقعة، حتى اكتشف الجيران وقوع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه.