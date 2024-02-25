الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والحمراء والبيضاء

لحوم
لحوم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والبيضاء.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الوصول بالاكتفاء الذاتي بحوالى 60%، وبالتالى تراجعت فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية وتزايدت معدلات إنتاجنا من اللحوم الحمراء ويرجع هذا إلى العديد من المشروعات القومية التى تبنتها الدولة المصرية وراعتها وزارة الزراعة ومنها المشروع القومى للبتلو.

المشروع القومى للبتلو يمنع هدر الثروة الحيوانية ويحافظ عليها 

وقال “سليمان” لـ"الدستور" إن مشروع البتلو يهدف إلى "منع ذبح العجول الصغيرة والتى يقل وزنها عن 100 كجم، حيث أن نسبة تصافيها تكون منخفضة" حيث تعطى الرأس فقط فى حدود 30 كجم من اللحوم الحمراء، ولكن بضوابط وقرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع ذبح البتلو ومنع ذبح الرؤوس فى هذا الوزن والعمر الصغير، وعدم الذبح قبل أن يصل وزنها إلى 400 كجم على الأقل، يكون عند ذلك الوزن نسبة المصافى متزايده وكمية اللحوم المتحصل عليه من نفس الرأس قد تزيد عن 240 كجم من اللحوم بدلًا من فقط 30 كجم فى حالة إذا ما ذبحت بتلو، وبالتالى تنميه رأسيه لثرواتنا الحيوانيه والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه من الإهدار.

وأضاف “سليمان” أن المشروع القومى للبتلو بدأ فى منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل فقط 100 مليون جنيه، وحاليا تم تمويل وإقراض ما يزيد عن 43 ألف مستفيد، من شباب الخريجين ومن صغار المربيين والسيدات فى قرى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وتم تربية وتسمين حوالى 500 ألف رأس من الماشية، وبقيمة تمويل يزيد عن 8،260 مليار جنيه، وهو ما يعد دليل على التخطيط السليم نحو الاكتفاء الذاتى مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية والتعداد السكانى.

الزراعة تكشف خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي اللحوم والحمراء

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور في كواليس مفاوضات الهدنة؟

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

ليفربول يتحدى تشيلسى بنهائى كأس الرابطة الإنجليزية.. وشكوك حول موقف محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية