"الزراعة" تكشف عن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والحمراء والبيضاء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والبيضاء.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الوصول بالاكتفاء الذاتي بحوالى 60%، وبالتالى تراجعت فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية وتزايدت معدلات إنتاجنا من اللحوم الحمراء ويرجع هذا إلى العديد من المشروعات القومية التى تبنتها الدولة المصرية وراعتها وزارة الزراعة ومنها المشروع القومى للبتلو.

المشروع القومى للبتلو يمنع هدر الثروة الحيوانية ويحافظ عليها

وقال “سليمان” لـ"الدستور" إن مشروع البتلو يهدف إلى "منع ذبح العجول الصغيرة والتى يقل وزنها عن 100 كجم، حيث أن نسبة تصافيها تكون منخفضة" حيث تعطى الرأس فقط فى حدود 30 كجم من اللحوم الحمراء، ولكن بضوابط وقرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع ذبح البتلو ومنع ذبح الرؤوس فى هذا الوزن والعمر الصغير، وعدم الذبح قبل أن يصل وزنها إلى 400 كجم على الأقل، يكون عند ذلك الوزن نسبة المصافى متزايده وكمية اللحوم المتحصل عليه من نفس الرأس قد تزيد عن 240 كجم من اللحوم بدلًا من فقط 30 كجم فى حالة إذا ما ذبحت بتلو، وبالتالى تنميه رأسيه لثرواتنا الحيوانيه والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه من الإهدار.

وأضاف “سليمان” أن المشروع القومى للبتلو بدأ فى منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل فقط 100 مليون جنيه، وحاليا تم تمويل وإقراض ما يزيد عن 43 ألف مستفيد، من شباب الخريجين ومن صغار المربيين والسيدات فى قرى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وتم تربية وتسمين حوالى 500 ألف رأس من الماشية، وبقيمة تمويل يزيد عن 8،260 مليار جنيه، وهو ما يعد دليل على التخطيط السليم نحو الاكتفاء الذاتى مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية والتعداد السكانى.