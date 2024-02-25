الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة أعلى طريق الفيوم الصحراوى

اسعاف
اسعاف

لقي  مواطن مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق الفيوم الصحراوى وتم نقل المتوفى الى المستشفى.

البداية بتلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بطريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مواطن سيارة مسرعة طريق الفيوم الصحراوى المستشفى مشرف غرفة عمليات عمليات المرور

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