هارى كين يقود بايرن ميونخ لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب لايبزج فى الدورى الألمانى

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه في الدقائق الأخيرة على ضيفه لايبزج 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وخسر بايرن أمام ليفركوزن وبوخوم في آخر مباراتين له بالدوري، كما خسر أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ليأتي الفوز على لايبزج ليكون الأول في آخر أربع مباريات للفريق في كل البطولات.



وتقدم بايرن ميونخ عن طريق هاري كين في الدقيقة 56، قبل أن يدرك بنيامين سيسكو التعادل للايبزج في الدقيقة 70.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد لايبزج عند 40 نقطة في المركز الخامس.



وفي الدقيقة الثانية، كاد هاري كين أن يفتتح التسجيل مبكرا للفريق البافاري، بعدما تلقى كرة عرضية ليوجهها بضربة رأس، لكن يانيس بلاسفيتش حارس لايبزج أبعد الكرة إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.



وسدد داني أولمو، لاعب لايبزج، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن مانويل نوير حارس بايرن كان لها بالمرصاد في الدقيقة العاشرة.



وتسبب سوء التفاهم بين هجوم بايرن والتكتل الدفاعي الكبير للايبزج إلى ضياع العديد من الفرص من جانب الفريق البافاري، حيث كانت الفرصة متاحة لكين لتسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء، لكن تسديدته اصطدمت بزميله ليروى ساني في الدقيقة 27.

وبمرور الوقت هدأ الضغط الهجومي بين الفريقين، واكتفى لاعبو بايرن بتمرير الكرات فيما بينهم في وسط الملعب، فيما حاول لايبزج صنع الخطورة من خلال هجمات مرتدة.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ محاولاته لتسجيل الهدف الأول في المباراة، فيما بادله لايبزج المحاولات.



وساد الهدوء على مجريات المباراة مع مرور الوقت، حيث ساهم الأداء الدفاعي المنضبط للفريقين في عدم تشكيل خطورة على مرمى كل من نوير وبلاسفيتش.



وفي الدقيقة 56 افتتح بايرن التسجيل عن طريق هاري كين، حيث انطلق جمال موسيالا وسط دفاع لايبزج، ليمرر كرة لكين على يسار مرمى بلاسفيتش، ليسدد الأخير كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى لايبزج.



وتصدى مانويل نوير لتسديدة قوية من لويس أوبيندا مهاجم لايبزج في الدقيقة 60، حيث حاول الأخير هز شباك العملاق البافاري.

ونجح لايبزج في إدراك التعادل في الدقيقة 70 عن طريق بينيامين سيسكو، الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية اصطدمت بقدم ليون جورتيسكا لاعب وسط بايرن وتهز شباك نوير.

وحاول البديل ماتياس تيل تشكيل خطورة على مرمى لايبزج، غير أن دفاع الأخير نجح في تحجيم خطورته وأبعده عن منطقة الجزاء.

ودخل الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج بديلا في محاولة من جانب المدرب توماس توخيل لتسجيل هدف ثان في شباك منافسه الذي أغلق كل المنافذ أمام الهجوم البافاري.



ولجأ بايرن لسلاح الكرات الطويلة من أجل تسجيل هدف في شباك بلاسفيتش، لكن دفاع لايبزج نجح في إبعاد كل الكرات الخطيرة عن مرماه.



وجاء الحل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حينما سجل هاري كين الهدف الثاني، حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها في شباك بلاسفيتش، مسجلا الهدف الثاني.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز بايرن ميونخ 2 /1.

اقرأ أيضا.. ألونسو: شائعات تدريب بايرن لا تضايقني ولا أنظر لجدول البوندسليجا