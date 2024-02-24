السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يقفز لوصافة الدوري الإسباني برباعية في شباك خيتافي

برشلونة
برشلونة

قفز برشلونة لوصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 4/صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

سجل رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز أهداف المباراة في الدقائق 20 و53 و61 و91.

رفع برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع ريال مدريد صاحب الصدارة إلى خمس نقاط.

ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية مساء غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما تجاوز الفريق الكتالوني "مؤقتا" فريق جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة والذي سيلاقي رايو فاليكانو مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة.

أما خيتافي فقد تكبد خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.

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