السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا أساسيان ضد خيتافي

فيليكس
فيليكس

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وعاد جواو فيليكس ورافينيا للتشكيل الأساسي للبارسا، بينما يقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وجلس بيدري على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا أساسيان ضد خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، كانسيلو

خط الوسط: دي يونج، كريستنسن، جوندوجان

خط الهجوم: فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينيا

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ونقطتين فقط عن جيرونا الوصيف، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

في المقابل، يدخل فريق خيتافي المباراة فى محاولة لتفادى الهزيمة الرابعة على التوالي، حيث تعادل في مباراتين وفاز في مباراة في آخر ثلاث لقاءات له بالدوري.

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