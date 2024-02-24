افتتاح 41 مسجدًا منها 38 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 41 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 1 / 3 / 2024م، منها 38 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الأوقاف، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه وصل 654 مسجدًا منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و139 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد 11676 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و266 مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد النور – طنامل – مركز أجا

مديرية أوقاف بني سويف

2. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم–الواسطى

3. مسجد عمر بن الخطاب – القليعة – تلت - الفشن

4. المسجد الشرقي – عزبة الزيني – الجفادون

5. مسجد العرب – قرية هليه – مركز ببا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. مسجد يوسف البهلول - بلطيم

7. مسجد القبلي الملاحة – سيدي سالم

مديرية أوقاف أسوان

8. مسجد سيدي علي زين العابدين – البندر الفارسية – مركز إدفو

9. مسجد أبو بكر الصديق – قرية خفية العتمور بحري – مركز كوم أمبو

مديرية أوقاف أسيوط

10. مسجد الحرمين – المطاوعة - ديروط

11. مسجد عبد الرحيم عبد الجابر- القصير- القوصية

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الهادي – عمدية المظاطلي - طامية

13. مسجد المليجي – الشيخ فضل – مركز الفيوم

14. مسجد آل عمران – دفنو – إطسا

15. مسجد الرحمن – طامية

16. مسجد الفوز بالجنة – شكشوك - أبشواي

17. مسجد الشيخ ساير – البياضة - سيلا

مديرية أوقاف قنا

18. مسجد الشيخ علي بن جالية – المراشدة – مركز الوقف

مديرية أوقاف الغربية

19. مسجد الأهالي – الكبير – حصة آبار بسيون

20. مسجد نور الإيمان – دماط – قطور

مديرية أوقاف القليوبية

21. مسجد عزبة إسماعيل – ميت كنانة – طوخ

22. المسجد الكبير المريج – شبين القناطر – شبين غرب

مديرية أوقاف البحيرة

23. مسجد الرحمن – قرية الجيزة – الكريون – مركز كفر الدوار

24. المسجد الكبير – قرية ربع شنديد – مركز إيتاي البارود

25. مسجد منفي لابد - قرية رزافة – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

26. مسجد دويدار – الحصوة – مركز أبو كبير

27. مسجد الرحمة – ع الزيتة – مركز الزقازيق

28. مسجد النور – تلبانة - مركز منيا القمح

29. مسجد البحاروة – سماكين الغرب - الحسينية

مديرية أوقاف المنيا

30. مسجد مبارك - عزبة محمد ربيع - صفط الخمار

31. مسجد الرحمن - القرايشة الغربية

32. مسجد العارفين - عرب السلطان حسن - ابو قرقاص

33. مسجد البرادعة - بني سعيد - أبو قرقاص

34. مسجد الوسطاني - بني سعيد - مركز أبو قرقاص

مديرية أوقاف الجيزة

35. مسجد أبو سريع - الصالحية - أطفيح

36. مسجد حافظ عابدين - برك الخيام - كرداسة

37. أبو طالب - بهبيت - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

38. مسجد الحكيم - عزبة منصور - التل الكبير

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1. مسجد عمر بن الخطاب – القصير

مديرية أوقاف الجيزة

2. مسجد أبو دومة - الجملة - العياط

مديرية أوقاف الشرقية

3. مسجد الرحمة – عزبة السرو – بني عامر