السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعاون الدولي" تشارك في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت وزارة التعاون الدولي، في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الصمود، ويدعم النمو الشامل والمستدام.

يأتي ذلك في ضوء الدور الحيوي للشراكات الدولية في دعم مجالات التنمية المختلفة، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات والتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز جهود التنمية.

ومن خلال الاستراتيجية القُطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027، تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثلاثة وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يعكس قوة الشراكات الدولية والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لدعم جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية في مصر، مضيفة التعاون يعزز الجهود المستمرة لتمكين وتنمية منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لاسيما تلك التي يقودها المرأة والشباب، بما يعزز التنافسية والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.

"المشاط" تناقش مع المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولى التعاون فى مجال البيئة

وثمَّنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر والبناء مع الجانب الإيطالي الذي يتم من خلاله توفير التمويل المختلط والمنح لدعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات التجارة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتراث والثقافة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة وغيرها.

من جانب آخر، فإن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا على مستوى الشراكات الدولية، وتبلغ محفظة التعاون الثنائي نحو89 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات من بينها الزراعة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار.

وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ضخ استثمارات بأكثر من 11 مليار يورو 80% منها للقطاع الخاص منذ بدء العمل في مصر عام 2012، جزء كبير من تلك التمويلات تم توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة سواء من خلال التمويلات أو الاستثمارات.

التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي إيطاليا التنمية الوكالة الإيطالية المشروعات الصغيرة

مواد متعلقة

"المشاط" تناقش مع المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولى التعاون فى مجال البيئة

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس