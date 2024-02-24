السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين: تعلن عن متابعة توفير السلع للمواطنين بـ " أهلا رمضان" علي مستوي الجمهورية

جانب من توفير سلع
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان

 

الدكتور احمد كمال: تخفيضات معارض أهلا رمضان  تبدأ من 15 إلي 30 ٪ لتخفيف العبء عن المواطنين 
 

عيد عبدالله: إقامة ١٢ معرض  أهلا رمضان بمحافظة القليوبية

 

 

قال  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر تعليماته للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأوضح الوزير إلي توافر كميات  كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.


وفي ذات السياق قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكافة المعارض علي مستوي  المحافظات بالإضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500  طن دواجن مجمدة.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن معرض المؤسسة بشبرا الخيمة يضم ٢٥ عارض بنسبة تخفيضات تتراوح أسعارها من ١٥ إلي ٣٠ %  حيث  أن أسعار اللحوم تبدأ من ٢٥٠ جنيه مقارنة بأسعار الأسواق التي يصل لسعارها إلي ٤٠٠ جنيه كما أن سعر الدواجن ١٠٠ جنيه للكيلو وسعر السكر ٢٧ جنيه، وسعر الزيت ٦٥ عبوة ٨٠٠ ميلي، والأرز ٣٠ جنيه.

 

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وأوضح "كمال" أنه يوجد ١٠٠ معرض رئيسي في جميع المحافظات كما سيتم خلال الاسبوع الجاري افتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور  وزير التموين ورئيس مجلس الوزراء كما أن هناك معارض تم افتتاحها منذ منتصف شهر فبراير، بالإضافة إلى إفتتاح  ثلاث معارض في محافظة الجيزة بمنطقة العمرانية والطلبية وامبابة، تشرف عليهم الغرف التجارية كما أنه سيكون في وكل محافظة ٣ معارض رئيسيه بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والشوادر والمنافذ المجمعات الإستهلاكية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية علي معرض المؤسسة بشبر الخيمة صباح اليوم.

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فيما  أكد المهندس عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية،  أن معرض اهلا رمضان بشبرا الخيمة هو أول معرض تم افتتاحه علي مستوي الجمهورية بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ومحافظة القليوبية عبدالحميد الهجان، السبت الماضي كما تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بنها ومعرض  الحرس الوطني ليكون إجمالي المعارض التي تم افتتاحه حتي الآن بمحافظة القليوبية ٣ معارض كما سيتم افتتاح معرضين آخرين خلال الأيام القادمة ليكون عدد المعارض بالمحافظة ٥ خمسة معرض وذلك بناء علي تعليمات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة المحافظة، وبناء علي تعليمات وزير التموين أن يكون عدد المعارض ١٢ معرض علي مستوي المحافظة بخلاف الشوادر والمجمعات وفروع مشروع جمعتي الاستهلاكية و٢٤ سيارة متنقلة ومنافذ أمان.
وأشار أن هذا المعرض يخدم أكثر من ٧ محافظات لوجوده علي ملتقي طرق يربط بين محافظات الوجه البحري
وأكد أن عدد متوسط زوار المعرض في اليوم بلغت ٢٠ ألف زائر كما سيتم فتح معرضين آخرين خلال أيام المقبلة في منطقة الخصوص ومعرض منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.
وأوضح أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المعرض منذ افتتاحه حيث أن الكميات التي تم ضخها في المعرض بلغت ٤٠ طن من السكر بسعر ٢٧ جنيه كما تم ضخ ما يزيد عن ٢٠ طن من السلع المختلفة ومن بينها الأرز ٢٧ جنيه وارز بسعر  ٣٠جنه رفيع الحبه كما تبدأ أسعار الزيت ٥٥ جنيه  في المعرض وهذا الأسعار لا توجد إلا في معارض أهلآ رمضان وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
جانب من توفير سلع التموين فى معارض أهلا رمضان
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