الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ممثل النرويج أمام "العدل الدولية": إجراءات إسرائيل فى الأراضى المحتلة انتهاك للقانون الدولى

العدل الدولية
العدل الدولية

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.

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من جانبه، قال ممثل النرويج أمام محكمة العدل الدولية إن جدار الفصل العنصري انتهاكٌ للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق.

وأضاف ممثل النرويج أن قطاع غزة والضفة الغربية أراضٍ محتلة بغض النظر عن أي انسحاب إسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال يبقى مؤقتًا ولا يمكن أن يستمر أو يتم تبريره.

وأكد ممثل النرويج أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتستمر في انتهاكه، مشددًا على أن إجراءات إسرائيل في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الدولي.

وطالب ممثل النرويج إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإتاحة حق تقرير المصير للفلسطينيين.

العدل الدولية إسرائيل القدس ممثل النرويج حل الدولتين

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