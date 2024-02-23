الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

معهد الفلك: 13 ساعة و18 دقيقة صيام فى أول يوم رمضان.. وتزيد نحو ساعة فى آخر أيامه

شهر رمضان
شهر رمضان

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عدد ساعات صوم شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1445، تصل هذا العام في أول أيام الشهر، الموافق يوم الإثنين 11 مارس المقبل، لـ13 ساعة و18 دقيقة، وستزيد تدريجيًا إلى أن تصل في آخر أيامه إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

وأضاف القاضي- اليوم الجمعة- أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر صيامًا، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 56 دقيقة.

وأوضح أن شهر رمضان المبارك يشهد تفاوتًا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضًا بين المحافظات وبعضها، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، حيث إن الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.

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وأكد جاد القاضي أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أثبتت أن هلال شهر رمضان سيبلغ تربيعه الأول يوم الأحد 17 مارس المقبل في الساعة السادسة و12 دقيقة صباحًا، فيما يكتمل القمر بدرًا يوم الإثنين 25 مارس المقبل في الساعة التاسعة ودقيقة صباح ذلك اليوم، ويصل إلى تربيعه الآخر يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل في الساعة الخامسة و16 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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