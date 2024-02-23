وزير الزراعة: تحصيل 5.3 مليار جنيه مستحقات الدولة لدى الغير خلال 3 سنوات

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وقال "القصير" إن الاجتماع تناول مناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأراضى ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد، في مشروع 33 ألف فدان، بشمال الحسينية، بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتى.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة، خاصة محافظة بورسعيد، والذى أثمر عن زيادة التنمية الزراعية وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة فى الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمر عن تقنين الأوضاع القانونية لواضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد، وتحرير العقود المؤمّنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وقال "القصير" إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنيه قيمة أقساط الأراضي والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التي تم تحريرها بلغ حوالي 14100 عقد، عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، مضيفاً أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمّنة لضمان عدم تزويرها.

من ناحيته، أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة إنجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.

وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دورى لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتى، مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمّنة لهم، وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

كما تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقى المساحات، مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أى أعمال تخص البنية الأساسية فى ذلك الزمام.

كما قام المجلس بتفويض محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة فى تحصيل مستحقات الدولة عن الأراضى الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.