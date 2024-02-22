الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبطال آسيا: الهلال يضرب أصفهان ويواجه اتحاد جدة فى ربع النهائى

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق فريق الهلال السعودي ريمونتادا مثيرة على حساب نظيره سباهان اصفهان الإيراني، بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ستاد المملكة أرينا، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أسيا (نسخة 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولا للفريق الإيراني، عن طريق زادهفرشاد احمد بروكي، في الدقيقة الـ54.

وبعد هجوم مكثف، ينجح سالم الدوسري، في إدراك التعادل لزعيم، في الدقيقة الـ76.

وفي الدقيقة الـ82، يضيف روبين نيفيز ثاني أهداف الهلال السعودي.

وفي الدقيقة الـ90، يسجل الكسندر ميتروفيتش، ثالث أهداف الزعيم.

وشهدت الدقيقة الـ71 من عمر المباراة، إشهار الكارت الأحمر في وجه جيمس رايلي، لاعب سباهان اصفهان الإيراني.         

بهذه النتيجة وضع الهلال السعودي، قدمه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بمجموع المواجهتين (6/2)، عقب فوزه ذهابا بنفس النتيجة (3/1).

ويواجه الهلال مواطنه اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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