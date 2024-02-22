كيف يستعد الطلاب للثانوية العامة؟.. "مصر تستطيع" تناقش

قالت هاجر علي، إحدى الطالبات الفائقات بمحافظة الدقهلية، إن ما يتوجب على الأهل، من أجل إخراج طالب متفوق من أعضاء الأسرة، تهيئة المناخ العام من حوله ليكون متفوقا.

وأضاف محمد أبو السعود، طالب بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc"، أن الأهل تحاول الضغط على الطلاب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في حين أن هناك ضغط من البداية على الطلاب.

وتابعت هاجر علي، أن الأمر لا يتعلق بتحقيق درجات مرتفعة في الامتحانات فقط، فلابد من توفير الاحتياجات اللازمة من أجل مذاكرة دروسهم وتعويدهم على الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر".

وواصلت: "المناهج الدراسية الآن تتطلب الفهم بشكل محوري ومكثف، وتتطلب دائما أن تسأل، لماذا وكيف؟ ونجد في الخارج أن الطلاب دائما يطرحون تلك التساؤلات من أجل تحصيل أكبر قدر من المعلومات، وحتى يتثنى لهم فهم أكبر قدر ممكن مما يُعرض عليهم من دروس".