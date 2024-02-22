الخميس 22 فبراير 2024
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خالد الجندي ناعيا "هاني الناظر": أثق في فضل الله عليه بما قدمه للناس

خالد الجندي
خالد الجندي

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور هاني الناظر، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": "ينتابني حزن وثقة، الحزن على فقد عالم جليل وهرم من أهرامات الطب في مصر، فكان أستاذ أمراض جلدية ولم يغلق عيادته أمام المحتاجين، ولم يتأخر يوما عند طلب علاجه لأحد الحالات غير المقتدرة ماديا".

وتابع: "لم ينام إطلاقا عن مساعدة من يحتاجه بالمشورة والعلاج، وكلي ثقة من فضل الله عليه، لما قدمه للناس وعمله الصالح ودعاء الناس له".

ومن جانبه؛ أضاف الشيخ رمضان عبدالمعز: "هنيئا للدكتور هاني الناظر فوفاته جاءت في شهر عظيم وليال مباركات، مستشهدا بحديث رسول الله قائلأ: "إذا أراد اللهُ عزَّ وجلَّ بعبدٍ خيرًا عسَّلهُ، وهل تَدْرونَ ما عسَّلهُ؟ قالوا: اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُهُ أعلمُ، قال: يفتَحُ اللهُ عزَّ وجلَّ له عملًا صالحًا بيْنَ يَدَيْ موْتِهِ حتَّى يَرضى عنه جيرانُهُ، أو مَن حوْلَه".

وأكدت الدكتورة دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الدكتور هاني الناظر كان خير الناس في مجاله، فكان لا يتأخر عن مداواة الناس بالمجان، مشيرة إلى أنه كان يعالج الناس من خلال التعليقات حتى على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
 

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