تفاصيل ضبط قائدى سيارتين بحركات استعراضية فى حفل زفاف

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" تضمن قيام قائدى سيارتين بحركات استعراضية بالقاهرة.

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام قائدى سيارتين بحركات استعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقان، مقيمين بالقاهرة)، وكذا السيارتان المستخدمتان فى الواقعة “إحداهما ”منتهية التراخيص"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.