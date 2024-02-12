فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

كشفت تحريات مباحث القاهرة، في واقعة العثور على جثتي أم وطفلها، داخل شقة بمدينة بدر بالحي الثالث، عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن المجنى عليها الأولى توفيت أثناء الولادة بمفردها داخل الشقة، كما توفي الطفل الذي لم يجد من يعتني به، في ظل عدم قطع الحبل السري له.

ودلت التحريات أن الأم استخدمت سكين المطبخ وفتحت بطنها لاستخراج الجنين أثناء وجودها في المنزل بمفردها، وقال الزوج في التحقيقات إن زوجته تعاني من مرض نفسي وسبق وأجهضت نفسها.

وأضافت تحريات مباحث القاهرة أنه أثناء دخول الزوج الشقة، وجد زوجته وطفلها وقد فارقا الحياة، فأبلغ رجال مباحث القسم بالواقعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ووجدوا السيدة وطفلها وقد فارقا الحياة، وتبين أن السيدة قامت بفتح بطنها بسكين المطبخ لإجراء ولادة لنفسها لكنها توفيت في الحال، وتوفي طفلها لعدم وجود من يعتني به.