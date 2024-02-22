مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: يجب العمل على إنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إنه يجب العمل على إنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الحرب في غزة

وأكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بإطلاق سراح المحتجزين.

جلسات مجلس الأمن

وأضاف: "نحتاج إلى تنفيذ خطة كبيرة المنسقين "سيجريد كاج" لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على الأطراف لاستعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، معبرًا: "نندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".